Forstunfall in der Buckligen Welt

20.04.2018, 15:36 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Bericht und Fotos von FF Krumbach.

Am Nachmittag des 18. April 2018 wurden die Feuerwehr Krumbach zu einem Forstunfall in einem eher abgelegenen Orsteil von Krumbach nach „Hochalt“ alamiert. Auf Grund der Alarmierung "Forstunfall mit eingeklemmter Person" wurden die Feuerwehren Weißes Kreuz und Bad Schönau ebenfalls mitalarmiert.Bei der Ankunft an der Einsatzstelle war bereits ein Team des Roten Kreuz und der NAH vor Ort. Diese hatten es bereits geschafft den Baum vom Unfallopfer herunterzuheben und den Patienten zu versorgen. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten wurde der Verletzte mittels Korbtrage von der Unfallstelle zum Rettungsfahrzeug getragen und gemeinsam in das Rettungsfahrzeug umzubetten. Der Verletzte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach rund einer halben Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder Einrücken.