Kinder als rot-weiß-rote Botschafter

22.04.2018, 20:51 Uhr

Kindergartenkinder aus Winzendorf beim Fest zum Frühlingserwachen in Sopron

Winzendorf (Red). Am 17.04.2018 trafen sich im Rahmen der grenzüberschreitenden Kindergartenpartnerschaft zwischen dem NÖ Landeskindergarten Winzendorf-Muthmannsdorf und dem Übungskindergarten der Universität Sopron Anna Lewinszky rund 40 österreichische und ungarische Kindergartenkinder im Soproner Kindergarten, um ein gemeinsames zweisprachiges Fest zum Frühlingserwachen zu feiern. Das EU Projekt BIG AT-HU ermöglicht interkulturelle Erfahrungen für Kinder.

Die Vorschulkinder des Kindergartens Winzendorf-Muthmannsdorf wurden vom Partnerkindergarten in Sopron zu einem gemeinsamen Fest zum Thema Frühlingserwachen nach Sopron eingeladen. Die 13 Kinder wurden durch Kindergartenleiterin Judith Holzinger, die ungarische Kindergärtnerin Mária Loipersbek und zwei Mütter begleitet. Bei der Abreise wünschte Ernestine Sochurek, Bürgermeisterin der Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf, den Kindern einen erlebnisreichen Tag mit den ungarischen FreundInnen. Siebetonte den Mehrwert dieser Initiative, die Kindern das Erlernen der Nachbarsprache und interkulturelle Erfahrungen bereits im frühen Kindesalter ermöglicht.Dr. László Varga, Dekan der Pädagogischen Fakultät der Universität Sopron und Kozák Tamásné, die Leiterin des Soproner Kindergartens, begrüßten die Kinder und die Erwachsenen. Der Kindergarten in Sopron fungiert als Übungskindergarten der Pädagogischen Fakultät, wo unter anderem zweisprachige Kindergartenpädagoginnen für deutsche Nationalitätenkindergärten ausgebildet werden. Für die 6 Studentinnen, die an diesem Tag fleißig mitgearbeitet haben, bedeutete die Veranstaltung eine bereichernde Erfahrung.40 Kinder feierten das Erwachen des Frühlings. Beeindruckend waren die verschiedenen ungarischen und deutschen Darbietungen der Kinder: Kreisspiele, Lieder und spielerische Märchendramatisierung. Viele Eindrücke konnten die Kinder beim gemeinsamen freien Spiel sammeln, sie entdeckten Spielzeuge im ungarischen Kindergarten, die sie bisher nicht kannten. Die Kinder kommunizierten ganz natürlich miteinander und erlebten dabei die jeweiligen Fremdsprachen in lebensechten Situationen.Judith Holzinger bedankte sich bei den ungarischen Gastgebern für die Einladung und freut sich, dass die Kinder schöne Erfahrungen im Nachbarland in der fremdsprachigen Umgebung sammeln konnten: „Für die Kinder gibt es keine Grenzen im Kopf, sie gehen unvoreingenommen aufeinander zu. Das ist das, was Erwachsene von den Kindern lernen können“, sagt die Kindergartenleiterin.Für die Pädagoginnen aus Österreich war es auch ein erfahrungsreicher Tag, in dem sie den Tagesablauf eines ungarischen Kindergartens als auch Wissenserwertes über das Ausbildungssystem der Kindergartenpädagoginnen im Nachbarland erfuhrenBeide Kindergartenleiterinnen freuen sich über diese Partnerschaft, die im Rahmen des BIG AT-HU Projekts initiiert wurde. Für das nächste Kindergartenjahr haben sie bereits spannende Programme für die gegenseitigen Treffen vereinbart.Im NÖ Landeskindergarten Winzendorf-Muthmannsdorf werden die Kinder spielerisch an die Nachbarsprache herangeführt. Im Soproner Kindergarten ist die deutsche Sprache im Alltag eingebettet. Bei den Begegnungen und gemeinsamen Veranstaltungen können Kinder die jeweilige Fremdsprache in lebensechten Situationen erleben.Die Veranstaltung wurde im Rahmen des INTERREG V-A Projekts „Bildungskooperationen in der Grenzregion AT-HU“ begleitet und unterstützt.