Unternehmerin macht Schule: Frau in der Wirtschaft besucht Gymnasium 

28.04.2018, 19:53 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).-

Beim Projekt „Unternehmerin macht Schule“ begeistern Unternehmerinnen die Schülerinnen und Schüler für eine unternehmerische Laufbahn. Sie berichten am eigenen Beispiel, welche Chancen das Unternehmertum eröffnet und was man mit Unternehmergeist alles erreichen kann. Positive „Role Models“ und deren Erfolgsgeschichten motivieren dabei vor allem Schülerinnen für eine selbstständige berufliche Zukunft. Etwa die Hälfte der Unternehmensgründungen erfolgen bereits durch Frauen.Das Unternehmertum hat in Österreich noch lange nicht den Stellenwert, den es verdient. Einen wichtigen Beitrag um mehr Menschen für das Abenteuer „Unternehmertum“ zu gewinnen, kann die Schule leisten, indem sie in den jungen, heranwachsenden Menschen den Mut und die Lust unternehmerisch tätig zu sein, weckt.Die Unternehmensberaterin und Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft Anita Stadtherr besuchte gemeinsam mit der Unternehmerin Dagmar Blach von PerlenKreativ eine Klasse des BRG Gröhrmühlgasse während einer Werkunterrichtsstunde.Die Schülerinnen hatten Fragen vorbereitet, die beide Unternehmerinnen durchaus unterschiedlich beantworteten. Dabei wurden verschiedene Facetten der Selbstständigkeit beleuchtet und die Vielfalt der Möglichkeiten und Herausforderungen aufgezeigt. Die Frage, ob die beiden Unternehmerinnen sich noch einmal selbstständig machen würden, beantworteten sie jedoch gleich: „Auf jeden Fall würde ich wieder ein Unternehmen gründen!“Wollen auch Sie in Schulbesuchen in Ihrer Region vermitteln, wie spannend und interessant die Berufsalternative Selbstständigkeit ist und Ihre Leistungen kommunizieren? Dann nehmen Sie am Projekt „Unternehmerin macht Schule“ teil! Nähere Informationen unter wko.at - Unternehmerin macht Schule!