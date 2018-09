Schiele-Ausstellung in Neulengbach eröffnet

21.09.2018, 16:11 Uhr

Zum 100. Todestag von Egon Schiele wurde die Ausstellung im Museum Region Neulengbach eröffnet.

NEULENGBACH (nf). Vergangenen Freitag fanden sich zahlreiche Besucher im Lengenbacher Saal in Neulengbach ein, um der feierlichen Eröffnung der Egon-Schiele-Ausstellung mit Bildern aus dem Besitz vonbeizuwohnen. Nach der Begrüßung durch den Obmann der Kulturvereinigung Neulengbach,, lud dieser die Anwesenden ein, die Ausstellung zu besuchen. Die Bezirksblätter fragten bei den Gästen nach, was ihnen besonders an den Werken Egon Schieles gefällt.zeigte sich begeistert von der Auswahl seiner Modelle und von seinem großen Talent, mit wenigen Strichen viel zu sagen.

Mit wenigen Strichen

findet seine Bilder sehr ausdrucksstark. Gemeinderätinist fasziniert davon, dass sich Schiele zur Zeit des Umbruchs getraut hat, Frauen nackt zu zeichnen. Auf die Frage der Bezirksblätter antworteteaus Tulln eindeutig: "Es sind einfach großartige Zeichnungen." Gattinmeinte: "Schieles erste in Krumau entstandenen Werke sind einzigartig."von der Polizeiinspektion Neulengbach entgegnete: "Schieles Bilder sind außergewöhnlich, jedoch nicht jedermanns Geschmack." Es wurde noch lange über Egon Schieles Werke diskutiert und was diese so einzigartig mache.Text und Fotos: Nicole Fuchsbauer