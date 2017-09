Schulbau in Eichgraben schreitet gut voran

27.09.2017, 00:42 Uhr

Das größte Projekt Eichgrabens der letzten Jahre macht Fortschritte. Die Fertigstellung wird für 2019/2020 erwartet.

EICHGRABEN (red). Der Um- und Zubau der Volksschule und der Neuen Mittelschule Eichgraben schreitet auf gutem Weg voran. Über den Sommer wurde das angekaufte Erweiterungsgrundstück mit dem bestehenden Schulgrundstück über einen Servitutsweg verbunden und kann nun mit Ende September den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden. Auf dem Übersichtsplan sehen Sie das künftige Schulgebäude samt Nebenflächen aus der Vogelperspektive. Grau eingezeichnet sind die derzeit bestehenden Gebäudeflächen, die Zubauten (links Mittelschule, rechts Volksschule mit Aula) sind rötlich dargestellt und ganz rechts in grün sehen Sie die neue große Freifläche – mit dieser steht unseren Kindern in Zukunft so viel Freiraum wie noch nie zur Verfügung.

Projekt im Zeitplan

Die Planung ist nun abgeschlossen und der Um- und Zubau bauverhandelt. Derzeit laufen gerade die Ausschreibungen der Gewerke, sodass im Jänner 2018 mit dem Bau begonnen werden kann. Das Projekt ist in zwei Bauphasen aufgeteilt – zuerst erfolgt der Um- und Zubau der Volksschule (der rechte Teil des Gebäudes), danach folgt die Neue Mittelschule. Die Fertigstellung soll in jedem Fall bis zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 erfolgen. Für das Projekt Schulum- und Zubau wurde vom Gemeinderat ein Kostenrahmen von 4 bis 4,5 Millionen Euro festgelegt. "Selbstverständlich könnte man bei einem alten Gebäude in der Sanierung auch wesentlich mehr ausgeben", sagt Bürgermeister Martin Michalitsch. "Je nach endgültiger Förderung und dem Beschluss des Gemeinderates kann die Summe auch noch höher werden. Schon jetzt haben wir eine erste Förderzusage vom Land Niederösterreich – über rund 1 Million Euro. Nach Ansicht der Finanzierungsfachleute des Landes werden wir damit auch in Zukunft eine Gemeinde mit guter Bonität sein können", so der Bürgermeister im Gespräch mit den Bezirksblättern.