Einfach Spitze!!

Fabian Fellner-Novak, aus Ettendorf, Schüler der 3. Klasse Volksschule St. Georgen im Lavanttal, hatte heuer zum 3. Mal alles 1 er im Zeugnis. Eine tolle Leistung! Ein großes Danke ergeht an alle Lehrkräfte - stellvertrend an Fabians Lehrerin Fr. Direktor Brigitte Bukovsky, die sich immer sehr für ihre Schüler eingesetzt hat. Sie tritt heuer den wohlverdienten Ruhestand an. Mit einer kleinen Feier haben sich die Schüler bei ihr bedankt.

Sehr lustig und informativ waren die Viedeomeetings für die Schüler und die Lehrer. So war es möglich, dass sie sich in dieser schwierigen Zeit sehen und hören konnten und auch auf diesem Weg den Lehrstoff vermittelt bekamen. Auch die Großeltern waren gefordert, moderne Lernmethoden in kürzester Zeit zu lernen um die kleinen Schützlinge zu unterstützen. Danke an alle Lehrer, Eltern und Großeltern, die heuer in der Coronazeit beim homeschooling Großartiges geleistet haben! Aber unsere Jugend verdient den größte Respekt und ganz viel Liebe!