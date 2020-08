ÖTV - Jugendturnier in St. Margarethen



Erstmalig veranstaltete heuer der ASV St. Margarethen ein ÖTV Jugendturnier der Kategorie 2 gesponsert von der Firma Wulz Anlagenbau GmbH.

Auf der Anlage des Gasthaus Stoff nahmen insgesamt 68 Mädchen und Burschen aus ganz Österreich an den Bewerben der U12, U14 und U18 teil.

Es wurden sowohl Einzel- als auch Doppelbewerbe gespielt. Bei Temperaturen über 30 Grad konnten sich die Zuschauer vom Können der Jugendlichen ihrem Kampfgeist und ihrer Begeisterung für den Tennissport überzeugen.

Einige Lavanttaler Jugendliche nahmen am Turnier teil.

Erfolgreich waren Stella Horacek, sie gewann den U14 Bewerb der Mädchen und Tobias Unterweger gewann mit Elias Halbreiner den Doppelbewerb der U18 in einem sehr spannenden Finale. Auf den zweiten Platz schafften es Luca Adlbrecht im U18 Einzel- und Tea Nedic im U14 Doppelbewerb.

Zur Siegerehrung konnten sowohl der Obmann Mag. Manfred Nössler und der Sportreferent der Stadt Wolfsberg Alexander Radl begrüßt werden. Das engagierte Team rund um den Turnierleiter Manfred Fabi freute sich über ein gelungenes Turnier und die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Jugendlichen.