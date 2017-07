Wolfsberger Innenstadt wird zur Fußgängerzone

Der Tourismusverband Wolfsberg veranstaltet gemeinsam mit dem Stadtmarketing Wolfsberg und der Werbegemeinschaft Wolfsberg am Samstag, dem 29. Juli, den großen Höhepunkt des Sommers.

ab 7 Uhr

Die gesamte Innenstadt von Wolfsberg wird zur Fußgängerzone wenn "Der Wolf feiert ..." undzur Flohmarkt- und Einkaufsmeile. Über 40 Flohmarktaussteller präsentieren ihre Raritäten.



Frühschoppen mit Live-Musik

Ab 11 Uhr

Bis 13 Uhr

Ab 19 Uhr

beginnt der Frühschoppen.Am Schulplatz spielt "Marino&Friends", am Offnerplatzl "Sax-Longe", am Weiher der "Lavanttaler Sound" und am Bahnhofplatz "Hannes und die Lavanttaler".locken günstige "Schnäppchen" die Shoppingfans in die Wolfsberger Geschäfte. Für alle "Kleinen" stehen Hüpfburg, Kinderkarussel und eine Riesenrutsche zur Verfügung.erwarten die Besucher Live-Musik und Kulinarik in der gesamten Innenstadt.Alle Szene-Wirte bieten kulinarische Spezialitäten und Köstlichkeiten an – internationale Spezialitäten am Getreidemarkt sowie Grillvarianten am Hohen Platz. Spannferkel vom Grill wird am Trallpark aufgetischt.Mit dabei sind die Musiker von "Remo Cesare", "Tollhouse", "Stormy Chicken", "Burl3y" und "Not Steward".