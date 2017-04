Jahreshauptversammlung Wasserrettung St. Andrä

26.04.2017, 21:27 Uhr

Einsatzstellenleiter Erwin Klade konnte dazu neben 46 Mitgliedern auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Neben Vertretern des Landesverbands und der benachbarten ÖWR-Einsatzstellen waren auch Bezirksinspektor Christian Jarz von der Polizeiinspektion St. Andrä, Abschnittsfeuerwehrkommandant Magnus Semmler und Stadtrat Martin Mayerhofer darunter.

Im vergangenen Jahr wurden an 97 Überwachungstagen rund 19.000 Badegäste in der FZA Andrä von den Wasserrettern überwacht. Zahlreichen Kindern und Jugendlichen wurde auch wieder das Schwimmen bzw. das Rettungsschwimmen beigebracht. Was neben dem Bäderüberwachungsdienst noch so alles von den St. Andräer Wasserrettern geleistet wird, hatten die einzelnen Fachreferenten zu berichten. Die ausgebildeten Einsatzkräfte standen wieder bei zahlreichen Übungen und Notfällen im Einsatz. An Highlights im vergangenen Jahr sind vor allem die Teilnahme an der Bundesübung sowie die Anschaffung des Schlaucheinsatzbootes und der Umbau der Büroräumlichkeiten zu nennen. Dass die ÖWR St. Andrä aber auch bereits in den letzten 40 Jahren aktiv war und auch innovative und richtungsweisende Konzepte etabliert hat, konnte ESTL Klade in einem Rückblick anlässlich des runden Jubiläums der EST nachweisen. Verdiente Mitglieder, die maßgeblich daran beteiligt waren, wurden entsprechend geehrt.Die Ehrengäste dankten in ihren Grußworten für die erbrachten Leistungen, wobei AFK Semmler treffend bemerkte, dass die ÖWR und die Feuerwehr ein gemeinsames Ziel verbindet; die ÖWR jedoch rettet im Wasser, die Feuerwehr hingegen rettet mit Wasser.Von Seiten des ÖWR-Landesverbandes wurde festgestellt, dass die EST St. Andrä Drehscheibe für das Kärntner Unterland ist.Mit dem Dank an alle Mitarbeiter für insgesamt 8.468 geleistete Stunden, natürlich freiwillig und ehrenamtlich, zum Wohle der Bevölkerung und der Badegäste und getreu dem Motto der ÖWR, „Jederzeit Einsatzfähig – jederzeit Einsatzbereit kostbares Menschenleben vor dem nassen Tod zu retten!“, beendete Einsatzstellenleiter Erwin Klade den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung.Ing. Christian RatschnigSchriftführer & Referent Kommunikation