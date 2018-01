Open Air 2018 der Freiwilligen Feuerwehr Maria Rojach

AT

, 9422 Maria Rojach AT

Kulturstadl Maria Rojach , 9422 Maria Rojach AT

✔⚠️✔#SAVE #THE #DATE ✔⚠️✔



Am Pfingstsonntag, dem 20. Mai 2018 heißt es wieder Partytime mit der Kärntner Partyband Meilenstein in Maria Rojach!



Weitere Infos folgen..