Nach Gewitter: 200 Feuerwehrkameraden in Wolfsberg im Einsatz

15.09.2018, 08:28 Uhr

Von den Überschwemmungen besonders betroffen waren in der Stadtgemeinde Wolfsberg St. Michael, Neudau, St. Thomas und Priel.

"Land unter" hieß es gestern in der Stadtgemeinde Wolfsberg. Die heftigen Regenfälle am Freitagabend zogen schwere Überschwemmungen nach sich. Gegen 22 Uhr standen noch immer rund 200 Feuerwehrkameraden von 14 Feuerwehren im Einsatz."Nach extremen Niederschlagsmengen im Bereich der Saualpe führte besonders der Arlingbach Hochwasser. Unzählige Objekte stehen bzw. standen teilweise bis zur Kellerdecke unter Wasser. Besonders betroffen waren St. Michael, Neudau, St. Thomas und Priel", informierte die Freiwillige Stützpunkt-1-Feuerwehr Wolfsberg in "Facebook". Auch die Firmengelände von "Mahle" und "Pauscha" in der Lagerstraße wurden am Freitagabend überflutet (siehe dazu mehr in der Fotogalerie unten).