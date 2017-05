Zirkus lässt sich in Kleinedling nieder

12.05.2017, 15:09 Uhr

Manege frei für den Circus Hans Peter Althoff von 25. bis 29. Mai in Wolfsberg.

Auf Karl Mays Spuren

Von 25. bis 29. Mai schlägt der weltberühmte Circus Hans Peter Althoff am Marktgelände in Kleinedling bei Wolfsberg seine Zelte auf. "Wir präsentieren ein buntes, abwechslungsreiches und internationales Zirkusprogramm für die ganze Familie mit Tieren, Clowns und Akrobaten", gibt Zirkusdirektor Hans Peter Althoff einen Vorgeschmack.Zu den Höhepunkten im wohltemperierten Zeltpalast zählen Pony-, Pferde- und Ziegendressuren, Clown Beppo sowie jede Menge artistische Einlagen. In der weltweit umjubelten Wild-West-Show erleben die Besucher der Althoff-Manege die Karl May-Abenteuer hautnah.

Online Karten gewinnen!

Die WOCHE Lavanttal verlost online unter dem Webcode 2121479 ab sofort fünf mal zwei Tickets für die Gastspiele einer der ältesten Zirkusdynastien der Welt.