Maria Rojach besteht auch gegen Ferlach 1b

09.09.2018, 17:38 Uhr

Die Zuseher bekommen ein echtes Torspektakel zu sehen, die Tickets sind also jeden Cent wert. Bereits in der siebenden Minute faste sich Mathias Kuester ein Herz und trifft zum 1:0 für die Rojacher. In der 17. Spielminute traf Dragan Ljubanic wunderschön ins Eck und es steht somit 2:0 für Maria Rojach. In der 27. Spielminute musste der Rojacher Torhüter Verletzungsbedingt eingewechselt werden." Bei einem Sprung hatte ich plötzlich Schmerzen im Knie bereich, leider könnte ich nicht mehr weitermachen. Es stellte sich heraus das meine Wade schmerzt, eine genaue Diagnose wird es dann zeigen." Schiedsrichter Christof Perchtold schickt beide Mannschaften in die Kabinen, und die Rojacher führen diesen gang mit 2:0 an.

In der 75. Minute setzte sich Dragan Ljubanic im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt sicher auf 3:0, was natürlich auch schon die Vorentscheidung in diesem einseitigen Spiel ist. In der 68. Minute faste sich Erwin Bajric ein Herz und traf zum Anschlusstreffer, es steht 3:1! Schiedsrichter Christof Perchtold zückte nach einer Beleidigung die Rote Karte für Michael Brandner, somit waren die Gäste in unterzahl. In der 81. Spielminute behält erneut Dragan Ljubanic die Nerven und stellt suverän auf 4:1! Und die nächste Beleidigung fällt, der Ferlacher. Christian Brandner sah die Gelb Rote Karte. Somit waren die Ferlacher in der Schlussphase nur zu Neunt unterwegs. Zum Abschluss traf nochmals Mathias Kuester zum 5:1 Endstand.FOTOS: GOSCH MANUEL