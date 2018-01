Turnier um den Pokal der Stadt Wolfsberg

09.01.2018, 16:38 Uhr

Erlaubt und verboten

Nach dem Reglement sind sechs handelsübliche Stoppel und ein "Läufer" erlaubt. Speziell vorbereitete Moarstöcke sind verboten. Damit schaffen die Organisatoren für alle Damen-, Hobby-, Vereins- und Gasthausmannschaften faire Bedingungen. Das eröffnet ihnen Chancen auf Top-Platzierungen. Verlockend sind die "Trophäen", die auf die Besten warten. Zu gewinnen gibt es Geschenkskörbe, Fleisch- und Sachpreise. Das Turnier findet am Sonntag, dem 21. Jänner, ab 7.30 Uhr in der Eventhalle statt. Anmelden können sich alle Interessierten bei Helmut Schifferl, entweder telefonisch unter 0650/4511411 oder per E-Mail unter helmut.schifferl@outlook.at.