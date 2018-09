Fitnesskette "clever fit" erobert jetzt auch Wolfsberg

09.09.2018, 19:23 Uhr

Mit „clever fit“ hat im „City Forum“ in Wolfsberg kürzlich ein neues Fitnessstudio eröffnet.

WLAN verfügbar

Mit über 400 Fitnessstudios in den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz und Österreich ist „clever fit“ die standortstärkste Fitnessmarke Europas. Seit wenigen Tagen betreiben die Gesellschafter Niki Redzepagic, Christian Battistin und David Weber auch einen Standort der Fitnesskette in der Wolfsberger Hermann-Fischer-Straße 1.Das jüngste „clever fit“, das seinen Kunden auch WLAN zur Verfügung stellt, befindet sich im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums „City Forum“ auf 1.200 Quadratmeter Fläche. „Hier findet man 38 Ausdauergeräte, mehr als 50 Kraftgeräte, eine coole Functional Area mit zahlreichem Equipment, zwei Powerplates, zwei Solarien und einen Hydrojet“, gibt der Geschäftsführer Niki Redzepagic, der ein Team von sieben Mitarbeitern führt, einen Überblick. Mit zwei verschiedenen All-In-Tarifen (29,90 Euro bzw. 49,90 Euro pro Monat) hebt sich das „clever fit“ laut den Betreibern von den restlichen bestehenden Fitnessstudios im Bezirk Wolfsberg wesentlich ab. „Die Menschen wollen wenig zahlen, dafür aber trotzdem viel bekommen“, sagt Redzepagic und erklärt:

Trainerbetreuung inkludiert

Parkplätze angemietet

„Bei einem Jahresabo um 29,90 Euro pro Monat sind neben dem Training täglich 20 Minuten Solarium, Elektrolytgetränke von der Getränkebar sowie täglich 20 Minuten Hydrojet dabei.“ In der teureren All-In-Mitgliedschaft, die ebenfalls für mindestens ein Jahr abgeschlossen werden muss, sind zusätzlich zu dem bereits Genannten auch noch täglich ein Proteinshake sowie ein Kaffee enthalten. „Der wichtigste Punkt kommt aber noch: Es ist immer ein Trainer da, am Abend sind es sogar bis zu vier Trainer. Die Trainerbetreuung ist in den Abos inkludiert“, so der Geschäftsführer, der darüber hinaus noch auf eine Personal-Trainer-Stunde verweist, die jedem Kunden in den Paketen alle acht Wochen zusteht.Während der Öffnungszeiten stehen den Kunden des neuen Fitnessstudios „clever fit“ rund drei Gehminuten entfernt in der Volksbadstraße 7 extern angemietete Parkplätze zur Verfügung (siehe Zur Sache-Box).