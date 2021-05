Zwettls Stadtpfarrer Thomas Kuziora geht mit 1. September in Bildungskarenz, Zuständigkeiten in der Groß-Pfarre werden sich verändern.

ZWETTL. Gerüchte und Spekulationen um den Abgang des Zwettler Stadtpfarrers Thomas Kuziora, der auch die Pfarren Marbach am Walde und Großglobnitz mitbetreut hat, gab es schon einige Wochen. Im BEZIRKSBLÄTTER-Gespräch beendet er nun die Spekulationen: "Der Bischof hat mich informiert, dass er mich in einer anderen Funktion braucht." Somit endet das Engagement Kuzioras in Zwettl mit 31. August.

Bildungskarenz beantragt

Doch der Zwettler Stadtpfarrer hat umgehend um eine Bildungskarenz angesucht, die ihm der Bischof der Diözese St. Pölten, Alois Schwarz, auch genehmigt habe. "Ich brauche noch circa ein Jahr, um mein Studium abzuschließen", so Kuziora. Wie es danach weitergeht, lässt sich Kuziora offen: "So weit in die Zukunft denke ich nicht mehr. Ich werde allerdings auf jeden Fall weiterhin im Waldviertel wohnen und meine Mutter betreuen."

Nachfolge noch offen

Wer ihm nachfolgt, ist derzeit noch völlig offen. "Personal(nach)besetzungen in den Pfarren der Diözese St. Pölten finden planmäßig immer mit 1. September statt. Derzeit laufen die Personalplanungen für alle 422 Pfarren für das folgende Jahr 2021/22 und werden im wichtigsten Beratungsgremium der Diözese, im Konsistorium, besprochen", heißt es von der Bischöflichen Medienreferentin, Katharina Brandner.

Demnach sollen im Lauf der Woche die beschlossenen Personalbesetzungen kommuniziert werden.

Großbaustelle angerissen

Unter Kuzioras Amtszeit wurde damit begonnen, den Pfarrhof zu sanieren. Nun muss er vor der Fertigstellung abdanken. Dazu der Stadtpfarrer zurückhaltend: "Der eine sät, der andere erntet."

Die Generalsanierung des barocken und denkmalgeschützten Pfarrhofs wurde im März begonnen und soll mit Jahresende fertiggestellt sein. Der rund 600 Quadratmeter große Bau wird nach dem Umbau die Pfarrkanzleiräumlichkeiten, ein Sitzungszimmer und drei Wohneinheiten beherbergen und soll Klimaaktivkriterien entsprechen.

Im Zuge der Planung wurde auch die angrenzende Liegenschaft, das alte Schulhaus und die hinter dem Stadtamt an der alten Stadtmauer gelegene Garage miteinbezogen.

Umstrukturierungen in Pfarre

Kuziora kündigte außerdem an, dass hinter den Kulissen bereits an Umstrukturierungen in der Pfarre gearbeitet werde: "Wie die pastorale Arbeit dann in den zu Zwettl gehörenden Pfarren Marbach am Walde sowie Großglobnitz aussieht, steht noch nicht fest."