ZWETTL. Vor einer Woche war die Stadthalle Zwettl Schauplatz für die Qualifikationsspiele zur Teilnahme an der österreichischen Volleyball-Meisterschaft U20. Die jungen Nordmänner von der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel sowie die U20-Mannschaften aus St. Pölten und Wiener Neustadt traten in spannenden Matches gegeneinander an.

Im ersten Spiel gegen St. Pölten behielten die Waldviertler die Oberhand und gewannen schlußendlich 2:1. Da St. Pölten bereits gegen Wr. Neustadt verloren hatte, ging es für die jungen Nordmänner schon beim anschließenden Match gegen Wiener Neustadt um die Qualifikation zur Österreichischen Meisterschaft.

Dieses startete schwierig mit einem verlorenen ersten Satz gegen die körperlich überlegenen Sportler aus Wiener Neustadt. Durch gutes Zusammenspiel gelang es den Waldviertlern, den zweiten Satz nach drei Punkten Rückstand doch noch für sich zu entscheiden. Der finale, hart umkämpfte dritte Satz forderte beide Mannschaften enorm. Mit einem realen Sieg vor Augen hatten die jungen Nordmänner zwar eine tolle Motivation, konnten jedoch leider nicht mit der insgesamt stabileren Leistung ihrer Gegner mithalten, welche den dritten Satz und somit den Matchsieg mit nachhause nahmen. Trotzdem können sich die Nachwuchssportler aus Zwettl auf die Schulter klopfen, da sie durchgehend souveräne Leistung zeigten. Außerdem: Als Vizelandesmeister haben sich die jungen Nordmänner für die Österreichische Meisterschaft Ende Februar qualifiziert.