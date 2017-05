08.05.2017, 10:57 Uhr

140 Jahre FF Neupölla: Fest von 19./21.5.

NEUPÖLLA. Die Freiwillige Feuerwehr Neupölla feiert am 19. und 21. Mai 2017 ihr 140-jähriges Bestehen. Am Freitag startet die Stadldisco mit dem Jubiläumsbier um 19 Uhr bei der Sportanlage. Eintritt Frei.

Am Sonntag, 21. Mai findet um 9 Uhr eine heilige Messe mit Fahrzeugsegnung am Hauptplatz statt. Im Gasthaus Huppert wird zur Florianifeier geladen.

