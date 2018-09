12.09.2018, 10:57 Uhr

Die Nordmänner sind zurück: Saisonstart der URW Waldviertel mit Team-Präsentationen

ZWETTL. Seit einigen Wochen sind die Segel der Nordmänner gehisst. Alle Teams der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel stehen wieder voll im Trainingsbetrieb um fit für die kommende Saison zu sein. Das Trainingsprogramm besteht aus einer Kombination aus athletischen, technischen und taktischen Einheiten. Die intensive Vorbereitung auf die kommende Saison, Meisterschaft, Cup, MEVZA und Europacup, stellen so manchen vor große Herausforderungen.

Natürlich darf auch die Regeneration nach dem harten Training nicht zu kurz kommen. Das Physioteam der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel in Kooperation mit dem Zwettl-Bad bietet unseren Teams dafür ausgezeichnete Möglichkeiten.

Eines kann man aber jetzt schon verraten: Es gibt Veränderungen im Team der Nordmänner.

Alle weiteren Neuigkeiten rund um die Nordmänner und die kompletten Teams, Nachwuchs, Landesliga und Bundesliga, der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel erfahren Sie bei der Mannschaftspräsentation am Freitag dem 21. September 2018 um 19.00 Uhr in die Stadthalle Zwettl zu der Sie alle herzlich eingeladen sind.

Die Nordmänner freuen sich auf die besten Volleyball-Fans Österreichs.

