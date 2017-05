Union Schweiggers: Manuela Haider neue Obfrau

05.05.2017, 08:26 Uhr

SCHWEIGGERS. Am Freitag, 21. April, fand im Gasthaus Swidger in Schweiggers die jährliche Jahreshauptversammlung der Sportunion Schweiggers statt. Zentrale Punkte der Sitzung waren die Wahlen und die Verabschiedungen von Unionsobmann Stamatios Dourakas, Sektionsleiter Tennis Günther Prinz und von Sektionsleiter Stocksport Erich Göschl. Die Sportunion Niederösterreich war vertreten durch Werner Siegl und Silvia Atteneder. Ebenso waren der Bürgermeister der Gemeinde Schweiggers, Johann Hölzl und sein Vizebürgermeister Josef Schaden anwesend.Die Versammlung begann mit Berichten der Sektionsleiter der insgesamt 5 Sektion (Turnen, Tennis, Stocksport, Schach und Fit & Freizeit). Jede Sektion konnte tolle Erfolge im letzten Jahr vorweisen, besonders hervorzuheben waren dabei die positiven Kassaberichte aller Sektionen einschließlich der Hauptunion. Ebenso hielt der Zweigverein Fußball vertreten durch Reinhard Müllner und Emmerich Thaler einen kurzen Bericht über das vergangene Jahr und dankten dem scheidenden Obmann für seine Arbeit, insbesondere den Neubau des Clubhauses betreffend.Für Stamatios Dourakas war es die letzte Versammlung als Obmann der Sportunion. Er hat 1997 die Obmannschaft von Willibald Pöll übernommen. Besonders wichtig war für ihn immer die Förderung der Jugend und in ihnen die Begeisterung für den Sport zu wecken. In seiner Ära wurde viel geschaffen und verändert. Er gab den einzelnen Sektionen mehr Freiheiten und Verantwortung. Zu Beginn seiner Tätigkeit wurde erstmalig ein neuer Unionsbus angeschafft. Das Fußballclubhaus wurde neu errichtet, der Tennisplatz wurde saniert und das Stocksporthaus wurde modernisiert. Ebenfalls wurde ein Festzelt für das alljährliche Sportfest angeschafft, welches mit neuen Planen ausgestattet wurde. Als Abschluss bedankte er sich bei allen Weggefährten und seiner Familie.Bei den Wahlen traten mit Manuela Haider eine neue Obfrau und mit Josef Knödlstorfer ein neuer Stellvertreter an. Ebenso fanden sich mit Schiller Christian als Sektionsleiter Tennis und Dorn Alexander als Sektionsleiter Stocksport zwei neue Gesichter auf der Wahlliste. Alle Kandidaten wurden in einer schriftlichen Wahl einstimmig gewählt.Bürgermeister Johann Hölzl wünschte in seiner Ansprache zuallererst der neu gewählten Obfrau Manuela Haider und ihrem Vorstand alles Gute für die Zukunft. „Der Sport sollte immer unterstützt werden!“ Ebenso fand er für jede Sektion lobende Worte. Dem scheidenden Obmann dankte er für seine langjährige Arbeit.Mag.FH Werner Siegl zollte in seiner Rede größten Respekt für die Arbeit der Funktionäre und bekannte sich als Kämpfer der kleineren Vereine wie Schweiggers. Lobende Worte fand er für die tollen Gebäude. Danach bedankte er sich bei Günther Prinz für seine Tätigkeit als Leiter der Sektion Tennis und gab einen kurzen Überblick über seine vergangene Arbeit. Schließlich überreichte er Günther Prinz die höchste Auszeichnung der Sportunion Österreich, das goldene Ehrenzeichen.Silvia Atteneder betonte in ihrer Rede die bereits über 20 Jahre andauernde Verbundenheit mit der Sportunion Schweiggers und dem Obmann Mag. Stamatios Dourakas. Sie zeigte sich begeistert von den Gebäuden und der Arbeit der Union. Im zweiten Teil ihrer Rede gab sie einen Überblick der Arbeit von Obmann Dourakas. Für sein langjähriges Engagement wurde ihm ebenfalls die höchste Auszeichnung der Sportunion Österreich in Form des goldenen Ehrenzeichens verliehen.Erich Göschl und Günther Prinz bekamen von der Sportunion Schweiggers für ihre langjährige Arbeit als Sekionsleiter von Stocksport bzw. Tennis die Ehrenmitgliedschaft in Form einer Urkunde verliehen.Mag. Stamatios Dourakas wurde für seine 20-jährige Obmannschaft der Ehrenobmann der Sportunion Schweigers ebenso in Form einer Urkunde verliehen.Als Abschluss der Jahreshauptversammlung bedankte sich die neu gewählte Obfrau Manuela Haider für das Vertrauen und freut sich auf die zukünftige Arbeit.