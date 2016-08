Emmi & Herr Willnowsky - Keiner wird gewinnen

Spitzzüngiger Humor, hinreißende Szenen, brillante Dialoge, Kabarett mit Kultfaktor!

Christoph Dompke und Christian Willner präsentieren als "Emmi & Herr Willnowsky" Szenen einerzwischen der alternden Kammersängerin Emmi und dem russischen Konzertpianisten Willnowsky.Seit nunmehrstehen die beiden gemeinsam auf der Bühne und sind bekannt für ihren. Reflexion und Paartherapie auf höchstem humoristischen Niveau. Das Programm nimmt das Publikum mit auf einen Streifzug durch den. Gespickt mit lustigen Liedern garantiert das schräge Duo einen unvergleichlichen Kabarettabend. Der musikalische Parforceritt reicht zwischendurch von Schlager bis Pop, von Chanson bis Jazz. Ein Pointen-Feuerwerk, garantiert nicht jugendfrei.

"Keiner wird gewinnen" - passender könnte der Titel zunicht gewählt sein. Wer die Wahrheit verträgt wird lachen bis die Tränen fließen und der Bauch(muskel) schmerzt. Kommen Sie hin, es gibt nichts zu verlieren, aber auch nichts zu gewinnen! Eine Humor- und Kabarett-Sensation, die ihresgleichen sucht.Emmi & Herr Willnowsky bieten Bewusstseins-Erheiterung und treten den echten Beweis an, dass es auch nach 20 Ehejahren noch viel zu lachen gibt.„Was für ein lustiger Abend!!! Ich schmeiß mich weg. Seeeehr witzig! Wenn die beiden in eurer Nähe sind - unbedingt hingehen!!!!!!!!! Aber: die Kinderchen lieber Zuhause lassen.“„Ich hatte schon lange keinen Bauchmuskelkater vom Lachen mehr, bis i die beiden g’sehn habe! Herrlich bissig, immer wieder gerne!!“Emmi & WillnowksyChristoph Dompke / Christian WillnerChristoph Dompke, Studium der Musikwissenschaften in Hamburg und Wien. Dies schloss er mit seiner Magisterarbeit über die Vertreibung jüdischer Operettenkomponisten während des „Dritten Reiches‟ ab und brachte anschließend seine erste eigenständige Buchveröffentlichung auf den Weg: „Alte Frauen in schlechten Filmen‟.Christian Willner, Abschluss in Musikwissenschaften, Philosophie und Skandinavistik . Leistete seinen Wehrdienst bei der Bundesmarine, um danach Nautik zu studieren. Doch seine geliebte Musik ließ ihn nicht los. Kaum zurück an Land beginnt er im April 1989 das Studium der Musikwissenschaft, Philosophie und Skandinavistik in Hamburg. Dennoch erzählt Christian bis heute gern Anekdoten aus seiner Marinezeit. Er findet, dass ein paar Monate beim Militär nicht schaden, wenn man Comedian werden will.