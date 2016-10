Probleme im Betrieb? Auch hier hilft das Jugendservice

02.10.2016, 16:31 Uhr

„Als JugendService wollen wir junge Menschen in Ihrer Selbstverantwortung stärken und so ihre Eigenständigkeit fördern. Durch das Aufzeigen von vielfältigen Möglichkeiten und Perspektiven geben wir Orientierung, um eine individuelle Entscheidung zu unterstützen“, so Eva-Maria Schug vom JugendService in Freistadt.Selbstverständlich werden alle Fragen vertraulich behandelt.Zu den Öffnungszeiten des JugendService Freistadt in der Pfarrgasse 9, können Jugendliche jeden Montag und Mittwoch von 14 bis 17 Uhr ohne Termin vorbeikommen oder sich einfach unter 07942/72572 telefonisch oder unter jugendservice-freistadt@ooe.gv.at per E-Mail melden. Für die Informationssuche auch außerhalb der Öffnungszeiten steht die umfangreiche Website www.jugendservice.at zur Verfügung und Broschüren und Informationsmaterial können kostenlos bestellt werden.