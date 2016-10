Neue Bauernmärkte im Bezirk Güssing

04.10.2016, 04:30 Uhr

Vor dem Feuerwehrhaus bieten jeden zweiten Freitag im Monat bäuerliche Produzenten ihre Erzeugnisse an: Gemüse, Säfte, Käse, Düfte, Keramik, Geselchtes, Speck, Salzstangerl. Hauptverantwortliche sind Sylvia Sammer, Brigitte Jandrisevits, Dieter Leber und Hermann Frauenberger. Die nächsten Markttermine sind der 14. Oktober, der 11. November und der 9. Dezember, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr.Den Bauernmarkt auf dem Eberauer Anger, der heuer im März erstmals stattfand, gibt es wieder am 7. Oktober, am 4. November und am 2. Dezember, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr.