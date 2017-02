Wehrversammlung der FF Unterrohr

07.02.2017, 07:49 Uhr

Insgesamt leisteten die Frauen und Männer unserer Feuerwehr für Einsätze, Übungen, Verwaltung sowie Veranstaltungen 6.673 freiwillige und unentgeltliche Stunden im Dienste des Allgemeinwohls. Mit der Katastrophen-Hilfemedaille für mehrmaligen persönlichen Einsatz bei der Bekämpfung von Naturkatastrophen im Lande Steiermark wurden HLM d.V. Erwin Schantl, HFM Ernst Wolfauer, FM Martin Reinsenhofer ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurde an HLM d.V. Robert Dorn verliehen. Das Ehrenzeichen für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurde an EHBM Painsipp Alois, HFM Josef Lang, HFM Siegfried Probst verliehen.Das Ehrenzeichen für 50 Jahre Feuerwehrdienst wurde an EHLM Johann Lackinger und LM d. V Franz Koch verliehen.Wahl mit Bestätigung des KommandosBei der anschließenden Neuwahl des Kommandos wurde HBI Karl Sommer als Kommandant bestätigt. Der Wahl zum Stellvertreter stellte sich neben Manfred Trenker auch Jörg Rechberger. Manfred Trenker wurde mit Stimmenmehrheit als OBI wiedergewählt.Bericht und Fotos: FF Unterrohr