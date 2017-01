13.01.2017, 17:29 Uhr

VIDEO: Lecker Essen bei Fisch Peer in Innsbruck

INNSBRUCK. Willkommen bei Fisch Peer - Ihren Profis für den Verkauf von Fisch aus nachhaltiger Fischerei, gute Beratung und ein Gourmet-Fischrestaurant direkt in der Markthalle in Innsbruck. Tauchen Sie ein in eine maritime Welt, die aus so viel mehr als Forelle und Thunfisch besteht - vom Zackenbarsch über Muscheln, Scampi und edle Filets verwöhnen wir Sie mit internationalen Spezialitäten!



Viel Spaß beim Videoschauen :)





Gefällt mir