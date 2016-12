Ein Kamel für das Ö3 Weihnachtswunder

23.12.2016, 11:32 Uhr

Der Sillpark sorgte beim Ö3 Weihnachtswunder für einen großen Auftritt.

Ein Kamel im Sillpark

Zum Sillpark

Das Ö3 Weihnachtswunder begeistert ganz Innsbruck und sorgte bereits für manchen überraschenden Auftritt. Einen ganz besonderen Auftritt legte das Team des Sillpark am Donnerstag, 22. Dezember, hin. Denn als Hl. Drei Könige verkleidet und vor allem mit einem waschechten Kamel, zogen Center-Manager Markus Siedl und sein Team in die Maria-Theresien-Straße.Entsprechend groß war dann auch das Staunen bei den Ö3-Moderatoren, als ein Kamel vor dem gläsernen Studio auftauchte. Prompt kam Moderatorin Gabi Hiller vor die Tür und freundete sich auch gleich mit Rusty, dem Kamel an. Center-Manager Markus Siedl überreichte eine stattliche Spende von € 2.000,- für den Licht ins Dunkel Soforthilfe-Fonds im Namen des Sillpark.Viel Aufsehen, jede Menge Foto-Anfragen und vor allem viele lächelnde Gesichter begleiteten den Sillpark-Zug schließlich durch die Museumstraße wieder zurück in den Sillpark.Das Shopping-Center Sillpark im Herzen Innsbrucks wird von SES Spar European Shopping Centers gemanagt. SES ist Entwickler, Errichter und Betreiber von Shopping-Centern in sechs Ländern. Aktuell managt das Unternehmen 30 Shopping-Center in Zentral-, Süd- und Osteuropa und eine Einkaufsstraße in Wien. Die verpachtbare Fläche beträgt über 860.000 Quadratmeter. SES ist im Geschäftsfeld Shopping-Center Marktführer in Österreich und in Slowenien. 2015 erwirtschafteten die Pächter an den SES-Standorten einen Bruttoverkaufsumsatz von 2,69 Milliarden Euro. Das Know-how im Bereich Projektentwicklung, Baumanagement, Verpachtung von Shopflächen, Center- und Facility-Management bietet SES auch als Dienstleistung an. Zu den Shopping-Malls von SES zählen unter anderem der 2007 zum besten Shopping-Center der Welt gekürte EUROPARK Salzburg/Österreich sowie das 2009 zum nachhaltigsten Shopping-Center der Welt prämierte ATRIO Villach/Österreich. SES ist ein Unternehmen der Spar Österreich-Gruppe.