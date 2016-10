Sommer 2017: Neue Direktflüge

05.10.2016, 11:09 Uhr

Nächster Schritt in der Bundesländer-Offensive der TUI: Ab Sommer 2017 geht es direkt ab dem Flughafen Innsbruck nach Ibiza und Teneriffa. Für die bereits bestehenden Direktflüge nach Griechenland, in die Türkei und Mallorca hat TUI die Preise um vier Prozent gesenkt. Die Angebote ab Innsbruck sind durch einen vorgezogenen Buchungsstart bereits ab heute buchbar."Mehr Direktflüge ab Innsbruck, am besten nach Spanien" – das war das klare Ergebnis der TUI Umfrage, die im Frühjahr in Tirol durchgeführt wurde. Spanien wird auch im nächsten Sommer tonangebend sein, TUI setzt deshalb ihre Spanien-Offensive sowohl im Hotel- als auch im Flugbereich weiter fort. Die neuen Flüge ab Innsbruck sind ein erster Schritt.TUI Sommerflugplan ab Innsbruck: TUI bietet im Sommer 2017 zwölf Flüge pro Woche ab Innsbruck nach Griechenland (1x pro Woche mit myAustrian nach Korfu, Kos und Rhodos und mit NIKI nach Kreta), in die Türkei (1x wöchentlich mit myAustrian nach Antalya) und nach Spanien (5x wöchentlich mit NIKI nach Palma de Mallorca und NEU je 1x pro Woche mit NIKI nach Ibiza u. Teneriffa) an. Die Flüge sind in allen Reisebüros und online buchbar.