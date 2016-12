Bequem ab Flughafen Innsbruck zu Europas malerischen Städten!

08.12.2016, 07:00 Uhr

bruck aus erreichbar sind.Amsterdam, Berlin, Hamburg, London, Manchester, Moskau usw. All diese Metropolen sind eng mit Tirol verbunden: durch regelmäßige Linienflüge, veranstaltet und durchgeführt von diversen Fluglinien, darunter auch Billiganbieter.

Städteflug-Drehscheibe

Reisen veredelt den Geist

Noch nie gab es ein derart vielseitiges und attraktives Linienflug-Programm wie jetzt! Der immer beliebtere Heimatflughafen der Tiroler wird zur Städteflug-Drehscheibe in Westösterreich.Die absolute Sensation dabei: Mit der Aufnahme der Zieldestination London Heathrow in den aktuellen Winterflugplan durch „British Airways“ wird erstmals der Regionalflughafen Innsbruck per Linienflug an das größte Flugdrehkreuz Europas angebunden. Zudem gibt es pro Woche bis zu fünf Flüge nach London Gatwick und drei nach London Luton.Und auch Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft, die „airberlin“, fliegt jetzt die drei BRD-Destinationen Berlin, Düsseldorf und Hamburg jeweils fünfmal pro Woche an.„Austrian Airlines“ fliegt bis zu viermal täglich nach FrankfurtMehrmals täglich fliegt die KLM-Tochter „Transavia“ nach Amsterdam, Eindhoven und Rotterdam an. Einmal pro Woche gehts nach Helsinki, Oslo, Kopenhagen und Stockholm. Auch Moskau und Kiew werden ab Innsbruck angeflogen. Und die Bundeshauptstadt Wien ist täglich bis zu sechsmal durch AUA und NIKI an Innsbruck angebunden.Ein Kurzurlaub in einer der europäischen Metropolen kann dank dem breitfächrigen Linienflug-Programm bequem realisiert werden. Das Unterhaltungs-und Kulturprogramm in den Zielstädten ist überaus attraktiv, die Genuss- und Einkaufsmöglichkeiten machen einen Städteflug zum großen Erlebnis. Kurzurlaube werden nach dem Motto „Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren Vorurteilen auf“ zum großen Erlebnis.