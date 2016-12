Diesjähriger ROYAL CUP beginnt mit Schweigeminute für umgekommene Spieler des AF Chapecoense

Am Samstag, dem 3. Dezember 2016, veranstaltet der Serbisch Orthodoxe Jugendverein Innsbruck - SPOJI zum vierten Mal das humanitäre Hallenturnier ROYAL CUP in Innsbruck. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal auch eine kleinen humanitären 3-Punkte-Wurf-Wettbewerb, das "1. Royal 3-point Shootout", geben.Es geht dabei um ein humanitäres Integrationsturnier bei dem Spaß und Fair Play im Mittelpunkt stehen, wobei der Erlös des Turniers kranken Kindern in Tirol und armutsbetroffenen Kindern am Balkan zugute kommt!

Bisher nahmen am ROYAL CUP über 60 Teams mit Spielern und Gästen aus über 20 verschiedenen Herkunftsländern teil, was eindeutig beweist, dass Sport Leute verbindet.Nachdem bis heute bereits viele in Tirol, aber auch darüber hinaus, bekannte Gesichter aus der Welt des Sports der diesjährigen Auflage des humanitären Integrationshallenturniers ROYAL CUP ihre Unterstützung aussprachen, darunterund, schlossen sich nun auch drei Basketball Nationalteamspieler Österreichs an -, Kapitän des BK Klosterneuburg,, Kapitän des WBC Wels, undvon den Basket Swans aus Gmunden!Seien Sie für einen guten Zweck dabei, spielen und helfen Sie mit, damit Kinder ein schöneres Weihnachtsfest erleben können!Sporthalle Hötting-West, Viktor-Franz-Hess-Str. 9, 6020 InnsbruckSamstag, 3. Dezember 2016 ab 9:30 Uhr | 3-Punkte-Wurf Wettbewerb um 14:30 Uhr