Dietmar Kerschbaum wird Leiter des Linzer Brucknerhauses

16.02.2017, 12:20 Uhr

Die Jopera-Leitung behält der Opern-Tenor weiter, er wird aber stattdessen sein gesangliches Engagement zurückschrauben. "Ich werde zukünftig nicht mehr zwischen Jennersdorf und Hamburg, London, Berlin, Tokio pendeln, sondern zwischen Jennersdorf und Linz", beschreibt Kerschbaum seine künftige Arbeit.

Erfahrung als Musikmanager

Auf den Opernbühnen der Welt

Er sei ein enormer Verfechter der Kulturförderung und nehme daher die neue Aufgabe in Linz sehr gerne an. "Ich habe Respekt vor dem Brucknerhaus und gehe mit Ehrfurcht an meine neue Arbeit", betonte Kerschbaum gegenüber dem ORF.Für die Bestellung zum künstlerischen Direktor eines Konzerthauses waren in erster Linie Kerschbaums Erfahrungen als Musikmanager ausschlaggebend, heißt es von seiten der Stadt Linz.Kerschbaum hat Jopera vor 15 Jahren gegründet. Herzstück des Festivalsommers sind die Opernaufführungen auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach. Heuer steht "Carmen" auf dem Programm, im Vorjahr war es die "Fledermaus". Dazu kommen Ausstellungen, Konzerte und Kinderopern.Als Sänger war Kerschbaum in Paris, Brüssel, Düsseldorf, Berlin, Nürnberg und an der Wiener Volksoper engagiert. Bei den Salzburger Festspielen sang er ebenso wie an der Metropolitan Opera in New York. Zuletzt hat er sich für mehrere grenzüberschreitende Kulturprojekte mit Slowenien und Ungarn engagiert.Das Brucknerhaus ist Teil der Linzer Veranstaltungsgesellschaft. Es ist in erster Linie ein Konzerthaus, dient aber auch als Stätte für Symposien und Galas. Sowohl bei der Verleihung des Prix Ars Electronica als auch bei der Linzer Klangwolke spielt es eine herausragende Rolle als Veranstaltungsort.