Judoka kämpften in Jennersdorf

27.11.2016, 23:52 Uhr

Das 9. Jennersdorfer Stadtturnier lockte über 250 Teilnehmer an.

Die neunte Auflage des größten Judo-Turniers des Burgenlands lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer nach Jennersdorf. Der Judo-Verein Jennersdorf konnte über 250 Judoka, zum Teil aus dem Ausland, begrüßen. Von der U8 bis zur U14 wurde einen ganzen Tag lang in der Jennersdorfer Hauptschule gekämpft.Nach jedem noch so harten Kampf gaben sich die Kids danach aber fair die Hand und bedankten sich für den Kampf.

Julian Wiedenhofer, Franka Reitbauer (beide U14)Freyja Reitbauer (U14), Leonie Buchas (U12), John Lex, Hanna Katzbeck (beide U10) und Elisabeth Niederer (U8)Lenia Lex (U10)Weiters dabei aus Jennersdorf: Giaccomo Fuchs, Hanno Fischbacher, Rainer Dax, Lukas Jud, Jonathan Hirschmann, Simon Böhm, Luisa Böhm, Leon Fauster, Ilan Szendlak.