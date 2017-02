Großer Faschingsumzug in Windischgarsten

Nach einjähriger Pause gehen die Faschingsnarren aus Windischgarsten und Umgebung wieder auf die Straße. Am Faschingssamstag den 25. Februar 2017, ab 11 Uhr startet der Zug, mit der Prinzenkarosse des Windischgarstner Carneval Clubs an der Spitze, vom Parkplatz Kretschmer und zieht durch den Ort zum Hauptplatz.



Ein großes, beheiztes Zelt zum Abfeiern steht zur Verfügung steht, sollte der Wettergott nicht ganz so gnädig sein.



Eine geballte Ladung an Faschingsfahrzeugen und Maskierten erwartet das Publikum .



Kulinarisch werden die Besucher bestens versorgt vom Rössl-Team und dem WCC. Jeder maskierte Teilnehmer am Zug erhält ein Gratis-Getränke-Markerl, einzulösen im Zelt.