Polizei-Report: Das war gestern in Klagenfurt Land los

21.01.2017, 13:49 Uhr

Diebstahl in Leibsdorf und vergessener Topf in Pörtschach - Rauchgasvergiftung.

Rauchgasvergiftung wegen vergessenem Topf

POGGERSDORF, PÖRTSCHACH. Unter dem Vorwand, ihr sei kalt, verschaffte sich eine unbekannte weibliche Täterin Zutritt in das Haus eines 83-jährigen Pensionisten aus Leibsdorf. Der Mann ging ins Obergeschoß des Hauses, um ihr einen Pullover zu holen. Währenddessen stahl sie aus der Geldbörse in der Küche Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro. Dann verließ sie das Haus.Den Rauchmelder hörte ein 24-Jähriger heute gegen 5 Uhr in einem Mehrparteienwohnhaus in Pörtschach. Nicht in der eigenen, sondern in der Nachbarwohnung. Er nahm Brandgeruch wahr und verständigte die Einsatzkräfte. Männer der FF Pritschitz öffneten gewaltsam die Wohnungstüre und fanden den 35-jährigen Bewohner schlafend. Die Wohnung war verraucht.Der Mann hatte den Topf beim Kochen vergessen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und die Rettung musste ihn ins Klinikum Klagenfurt bringen.In der Wohnung entstand nur Rauchschaden. 30 Mann der Feuerwehren Pörtschach, Krumpendorf, Pritschitz und Töschling standen im Einsatz.