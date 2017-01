Lob und Anerkennung für gute Geister

22.01.2017, 17:51 Uhr

Weißenkirchen hat sich als kleiner, feiner Hotspot für kulturelle, vinophile und gastronomische Höhepunkte etabliert. Viele Bewohner des idyllischen Ortes tun sich zudem durch besondere Leistungen und Innovationen hervor - sie holte Bürgermeister Hubert Trauner beim diesjährigen Neujahrsempfang vor den Vorhang.

Wie wichtig auch dem Land NÖ individuelle Leistungen seiner Bürger ist unterstrichen Landesrätin Barbara Schwarz, Justizminister Wolfgang Brandstätter und Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer mit ihrem Besuch der Veranstaltung. Dazu gesellten sich der Stv. NÖ Militärkommandant Obst. Bruno Deutschbauer, Polizei-Posten-Kommandant Johann Hengstberger, Künstler Alexander Bisenz, Baumeister Franz Schütz sowie namhafte Vertreter von Regionalbanken und Tourismusunternehmen.Eine Kostprobe der 2016-Tropfen ermöglichten im Zuge der Veranstaltung die Weinbauvereine der Marktgemeinde Weißenkirchen, für musikalische Untermalung sorgte das Bläser-Ensemble der Trachtenkapelle Wösendorf.Bürgermeister Trauner betonte die Wichtigkeit der Leistungen und Ideen, die seitens der ortsansässigen Vereine und ehrenamtlichen Institutionen eingebracht werden: „Sie leisten wirklich Großartiges, aus diesem Grund hole ich Sie heute vor den Vorhang“. Gleichzeitig ging es darum, die neuen Bürger willkommen zu heißen und dabei aufzuzeigen, „welch großartige Talente hier herziehen, heranwachsen und leben. Wie etwa Elisabeth Bauer, von der das Herz-Logo für Weißenkirchen stammt“, so der Bürgermeister.

Ehrungen 2017

Eine Veranstaltung, die informieren und die Menschen miteinander ins Gespräch kommen lässt - so die Grundidee, die an diesem Abend perfekt umgesetzt wurde. Als Beispiele für wichtige und gut funktionierende Vereine nannte Trauner die Freiwillige Feuerwehr, sie feiert heuer 150-jähriges Jubiläum, den SC Weißenkirchen mit seiner hervorragenden Jugendarbeit, sowie den Männergesangsverein und die Trachtenkapelle Wösendorf ob deren kultureller Bedeutung: „Mit den Ehrungen möchten wir unsere Gemeinschaft in Weißenkirchen noch mehr stärken.“Ins selbe Horn stößt Landesrätin Barbara Schwarz: „Die Leute, die hierher ziehen sollen wissen, was es hier gibt, was Menschen hier so tun - weil sie es gerne tun, einen Sinn dahinter sehen und der Meinung sind, das es für die Gemeinschaft wichtig ist. Auch dann, wenn es vielleicht nicht immer öffentlich wahrgenommen wird. Das ist verbindend und letztendlich das, was die Lebensqualität ausmacht.“Recht haben sie - Weißenkirchen ist in der Tat ein großartiger Platz mitten in einer paradiesischen Gegend. Und damit eine perfekte Basis für ein harmonisches Zusammenleben.Johann Machherndl sen. (Trachtenkapelle Wösendorf), Leopold Högl, Friedrich Miesbauer, Johann Kausl (SC Weißenkirchen), Karl Unger (ÖKB Weißenkirchen-Joching), Alois Huber, Hermann Raith (MGV D'Wachauer), Johann Schmelz, Emmerich Kirchberger (FF Joching), Raimund Luesberger, Hubert Holly, Helmut Moser (Wanderverein); Erich Bayer erhielt das Marktwappen in Gold, Dr. Gerhard Stadlbauer die Dank- und Anerkennungsurkunde für 34 Jahre Gemeindearzt.