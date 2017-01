Lech: Snowboarder prügelt Skifahrer krankenhausreif

20.01.2017, 12:00 Uhr

Ein unbekannter Snowboarder kollidierte mit einer Skifahrerin – die Frau wurde dabei schwer verletzt. Als der Ehemann ihn zur Rede stellen wollte, schlug er ihn krankenhausreif.

LECH. Am 19. Jänner 2017 gegen 12.30 Uhr fuhr eine 65 Jahre alte Frau aus Bregenz mit ihren Alpinschiern in langsamen Tempo von der Weibermahd-Bergstation auf der blauen Piste in Richtung Kriegerhorn-Talstation ab. Während der Fahrt kam oberhalb von ihr mit schnellem Tempo ein Snowboardfahrer gefahren, der in der folge mit der Schifahrerin kollidierte. Die Frau kam zu Sturz und war für kurze Zeit bewusstlos. Als der Ehemann der Schifahrerin den Snowboarder zur Rede stellte schlug dieser ca. vier- bis fünfmal mit der Faust gegen das Gesicht des Mannes, worauf dieser ebenfalls zu Boden ging. Der unbekannte Snowboarder setzte daraufhin seine Fahrt fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst erfolglos. Die Schifahrerin wurde durch die Kollision schwer verletzt, sie erlitt einen doppelten Unterschenkelbruch am linken Bein. Ihr Ehemann zog sich durch die Schläge eine Gehirnerschütterung und eine Rissquetschwunde im Gesicht zu. Das Ehepaar wurde von der Pistenrettung mittels Akja ins Tal abtransportiert.Laut Zeugenaussagen handelt es um einen Mann, ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, mit normaler Statur, deutschsprachig (mitteldeutscher Dialekt), trug eine dunkelbraune Schihose, eine hellbraune/beige Jacke und einen dunkelbraunen Helm. Seine Schibrille war dunkel verspiegelt und er trug Softboots. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Lech erbeten.