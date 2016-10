Puzzle dir dein Ennstal

05.10.2016, 06:00 Uhr

Schneide die einzelnen Puzzleteile aus und klebe diese in das richtige Feld der abgebildeten Karte.Ennstal-Oberland, Ausseerland, zentrales Ennstal-Paltental sowie Ennstal-UnterlandUnter allen Teilnehmern werden tolle Preise von unseren Kooperationspartnern verlost!Vollständig ausgefüllte Karten biseinsenden an:WOCHE Ennstal, Hauptstraße 17, 8940 Liezen.

Also ran an die Puzzleteile, sammeln und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil.Ermöglicht durch: