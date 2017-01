Leservorteil: WOCHE-Skitag Skiveitsch

Tageskarte zum Sonderpreis

Absolutes Schneevergnügen für die ganze Familie gibt es auch heuer wieder beim WOCHE-Skitag in der Veitsch.Am 22. Jänner 2017 erhalten Sie im Skigebiet Brunnalm - Hohe Veitsch eine Tageskarte um € 14,–.*• Kupon ausdrucken und vollständig ausfüllen• Am 22. Jänner 2017 an der Liftkassa abgeben• Tageskarte für diesen Tag um € 14,– erhalten** Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. Gültig am 22. Jänner 2017 für eine Tageskarte um € 14,-. Keine Barablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.