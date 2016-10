Team gratuliert und sagt danke

05.10.2016, 18:18 Uhr

(meine WOCHE)Nachdem Heinz Weilharter sein Studium in Wien erfolgreich absolviert hatte, beendete er seine Ausbildung mit dem Turnus in Neunkirchen. Durch sein Geschick im Umgang mit Patienten und einer gezielten Diagnosestellung wurden auch seine Vorgesetzten schnell auf ihn aufmerksam und boten ihm eine Assistenzstelle im Krankenhaus an. Heinz Weilharter wollte jedoch mehr und der Drang zur Selbständigkeit wurde immer größer und daher war auch seine Richtung vorgegeben – schließlich eröffnete er am 6.10.1986 als praktischer Arzt seine Praxis in Mürzzuschlag. Anfänglich war die Praxis 70m2 groß. Durch tatkräftige Unterstützung seiner Frau Susanne, die vom ersten Tag an als Sprechstundenhilfe in der Ordination tätig war und auch noch heute dem „Chef“ immer den Rücken frei hält, wurde die Praxis nach zweimaligem Umbau auf 220m2 vergrößert. Auch ein eigener Operationsraum entstand. Durch die Notarztausbildung und diverse Fortbildungen erlangte „Weili“ – wie er von seinen Patienten genannt wird – ein Wissen, das ihn schon oft zum Lebensretter machte. Die Anzahl der Angestellten stieg auf sechs Personen, welche den reibungslosen administrativen Ablauf in der Praxis garantieren. Sein Wissen gibt er aber auch bereitwillig und gerne Jungärzten im Rahmen der Lehrpraxis weiter.Sein Team gratuliert und bedankt sich recht herzlich!

(In Zusammenarbeit mit dem Team der Ordination Weilharter)Mein Kommentar:Wenn es nicht anmaßend ist, schließe ich mich dem Dr. Weilharter-Team mit „Gratulation und Danke“ an!Ich wurde immer perfekt behandelt und bekam zielführende Therapieanweisungen!