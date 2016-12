Neunkirchens Stadtpark wurde zum Advent-Treff

10.12.2016, 17:49 Uhr

Im Engerlpostamt sammelten am Wochenende Sabine und Sandra, die fleißigen Helferinnen vom Christkind, die Wunschzettel der Kinder ein. Und die Besucher konnten sich an der kreativen Ader der Kunsthandwerker erfreuen. So präsentierte Holzschnitzer Andreas Schiefer-Flohner seine (weihnachtlichen) Holzfiguren. Kandierte Äpfeln von Fritz und Sonja Windisch, Maroni und Zuckerwatte boten sich für eine Stärkung zwischendurch ein. Unter den Adventmarkt-Besuchern gesichtet: der Ternitzer Stadtamtsdirektor Gernot Zottl in Begleitung von Doris Pernsteiner, FotoLaden-Betreiber Gustav Morgenbesser mit Gerlinde Metzger, Martin Wieland, Stadtamt-Pressesprecherin Susi Kohn, Volksschullehrerin Christa Neubauer in Begleitung von Walter Lechner, Faschingsprinzessin Claudia Pinkl und viele mehr.Klarer Favorit bei den kleinen Besuchern des Advents im Park waren die Esel und Lämmer, die man streicheln durfte. Aber auch die Schminkecke und die Spiele der Rot Kreuz-Jugend, wie Dosenwerfen, standen hoch im Kurs. Walter Grashofer vom Roten Kreuz schwärmte von den neuen Feuerkörben, die Michael Bele kunstvoll gestaltet hat.