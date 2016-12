Der neue Chef will ein Vorbild sein

11.12.2016, 00:00 Uhr

Mario Lukas (29), neuer Kommandant der Neunkirchner Feuerwehr über Vergangenheit und Zukunft der Wehr.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Von den Kameraden will der 29-Jährige nichts einfordern, was er nicht selbst gewillt ist zu tun!Wir haben einen Schlussstrich gezogen und haben uns neu gruppiert.Die Feuerwehr ist auch unser Hobby. Wir machen das alles ehrenamtlich. Es soll auch Spaß machen, was wir tun. Natürlich hat man als Feuerwehrkommandant eine Vorbildwirkung. Und wenn man dauernd in der Öffentlichkeit steht, hat man ein tadelloses Benehmen an den Tag zu legen.

Definitiv. Ich habe nahezu täglich drei Termine. Fast jeden Abend fünf Stunden für die Feuerwehr sind normal.Sie stehen zu 100 Prozent dahinter, sonst hätte ich es nicht angenommen. Wenn Lisa gesagt hätte, sie würde nicht so hinter mir stehen, hätte ich noch intensiver überlegt, ob ich es mache.Wir sind die größte und einsatzreichste Feuerwehr im Bezirk Neunkirchen. Auch die Feuerwehr Neunkirchen hat im Bezirk eine Vorbildwirkung.Wir haben einen Kostenrahmen von 4 Millionen Euro zur Verfügung bekommen und wir sehen natürlich zu, dass wir ihn einhalten.Das, die Bezirksalarmzentrale und das Abschnittsfeuerwehrkommando auch.Wir sind eine starke Mannschaft und man kann sich auf uns weiterhin verlassen wie in den vergangenen Jahren auch. Wir sind 86 Mann, super aufgestellt und voll motiviert. Dazu kommen neun von der Feuerwehrjugend.Noch nicht, aber das kann ja noch werden.