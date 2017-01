Pensionist stolperte und stürzte in Bach

07.01.2017, 16:12 Uhr

So sehen Helden aus: Franz Draxler und Erwin Weber von der Feuerwehr Schlöglmühl leisteten Erste Hilfe.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Am Samstag 7. Jänner war ein Pensionist auf der schneeglatten Straße gestolpert und über die Böschung in den eiskalten Bach gestürzt. Es gelang ihm, sich aus eigener Kraft ans Ufer zu retten. Auf der Böschung verließen ihn aber die Kräfte. Er sackte zusammen.Zwei Person bemerkten das Unglück und eilten dem völlig Durchnässten zu Hilfe. Sie wärmten ihn in der Erstphase mit Decken und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die unterkühlte Person von den Florianis zum Rettungswagen getragen und vom Roten Gloggnitz ins Krankenhaus gebracht.