Ternitz – Sankt Johann: Missstände am Kreuzweg

09.12.2016, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 09.12.1966 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nicht leicht haben es die Bewohner am Kreuzweg in Sankt Johann, besonders dann, wenn es um das tägliche Wasser geht. Es gibt Wohl eine Wasserleitung, aber infolge des geringen Drucks bleibt das Wasser immer wieder aus. Für eine normale Haushaltführung ist dies ein unhaltbarer Zustand. Zur Groteske wird diese Angelegenheit, wenn die Betroffenen für nichtbezogenes Wasser auch noch bezahlen müssen. In jedem Haus befindet sich ein Wasserzähler. Da man aber nie weiß, wann das köstliche Nass durch die Rohre kommt, lässt man den Wasserhahn offen, wenn man zu Hause ist. Dies hat zur Folge, dass an Stelle des Wassers Luft durch die Rohre strömt und der Wasserzähler in Bewegung kommt. Obwohl dieser unhaltbare Zustand schon einige Jahre andauert, war es bis jetzt nicht möglich, dieses Übel zu beseitigen. Man sagt wohl, dass bereits eine Pumpe angekauft wurde, um das Wasser an den höher gelegenen Kreuzweg zu befördern. Aber bis dato wurden noch keine Vorbereitungen für den Einbau dieser Pumpe getroffen. Fast hat es den Anschein, als ob die Betroffenen so lange hingehalten werden sollen, bis sie, ohne aufzubegehren, zur Leistung eines Kostenbeitrages bereit sind. Auch über den Zustand des Kreuzweges und dessen Beleuchtung wird noch einiges zu sagen sein.