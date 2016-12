Lofer: Ein junger Moped-Lenker stürzte und verletzte sich

02.12.2016, 16:45 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

LOFER. Ein 15-jähriger Moped Lenker fuhr heute, am 2. Dezember 2016 gegen 6.55 Uhr mit seinem Motorfahrrad im Gemeindegebiet von Lofer auf einen Kreisverkehr. Dabei geriet er mit dem Vorderrad auf das rutschige Pflaster im inneren der Kreisverkehrsfahrbahn wonach das Moped wegrutschte und der Lenker zu Sturz kam. Die Rettung brachte den Verletzten in das Krankenhaus St. Johann in Tirol.