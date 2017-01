Neukirchen: Die Feuerwehr musste einen eingeklemmten Koch befreien

21.01.2017, 06:58 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

NEUKIRCHEN. In einem Hotelbetrieb in Neukirchen am Großvenediger war ein Pizzakoch am 20. Jänner 2017 gegen 11.20 Uhr mit der Reinigung einer Teigrührmaschine beschäftigt. Er verklemmte sich derart in der Maschine, dass er sich weder selbst noch mit Hilfe seiner Arbeitskollegen befreien konnte. Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen gelang es schließlich mit Hilfe von technischem Gerät den Arbeiter zu befreien.Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 49-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Mittersill gebracht.