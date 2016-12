Zell am See: Ein Skifahrer und ein Skidoo kollidierten

17.12.2016, 20:12 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Heute (17. Dezember 2016) um die Mittagszeit ereignete sich im Schigebiet Schmittenhöhe in Zell am See eine Kollision zwischen einem Schiläufer und einem Pistenfahrzeug (Schidoo).Dabei fuhr ein 21-jähriger Schifahrer aus Deutschland von einem sogenannten Zieh-Weg kommend auf einer blauen Piste Richtung talwärts. In diesem Moment lenkte ein 32-jähriger Einheimischer seinen Motorschlitten am Pistenrand bergwärts. Bei der Kollision zog sich der Schiläufer Hüft- u. Knieverletzungen zu und musste in das Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert werden.Der Motorschlittenfahrer blieb unverletzt.