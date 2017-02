Jahreshauptversammlung der MMK Taiskirchen

14.02.2017, 21:07 Uhr

Obmann Thomas Gramberger durfte neben den Musikerinnen und Musikern sowie deren Partnern zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Er bedankte sich in seiner Ansprache für die Unterstützung in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit und hob als besonderes Highlight des vergangenen Jahres die Übergabe des Taktstockes an die neue Kapellmeisterin Johanna Reischauer hervor.

Sowohl Pfarrer Dechant Mag. Franz Aumüller, Vizebürgermeister Franz Wagender als auch der Bezirksobmann des Blasmusikverbandes zeigten sich in ihren Reden dankbar für die vielen Aktivitäten der Marktmusikkapelle Taiskirchen, sagten ihre volle Unterstützung für das Jubiläumsjahr 2019 zu, und bieten mit deren zugesagter Unterstützung die besten Voraussetzungen für eine zukünftig weiterhin so fruchtbare Zusammenarbeit.Der offizielle Startschuss der Vorbereitungsarbeiten für das 170 jährige Bestehen der MMK, welches im Rahmen des 62. Bezirksblasmusikfestes von 21. bis 23. Juni 2019 gefeiert wird, ist bereits gefallen. Obmann Thomas Gramberger gab den Anwesenden einen ersten Überblick über die bevorstehenden Meilensteine, die ein derartiges Projekt mit sich bringt.Für ihre langjährige Treue wurden folgende Musikerinnen und Musiker geehrt:Franziska DiermaierJohanna HofingerMarkus LandlingerMartin GrambergerJohann BrandlJosef MühringerAlois SchachermairAlois DanreiterMax MachtlingerWir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich!