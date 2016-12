Frauen von Auto frontal gerammt

24.12.2016, 14:42 Uhr

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger; Greifensteiner Floriani und Ersthelfer hat Verletzte sofort versorgt

TULLN. "Ich war zufällig in Tulln, wollte mit meiner Freundin punschen gehen und dann habe ich schon den Schepperer gehört", erinnert sich Benjamin Huber, der sowohl Ersthelfer als auch Kamerad bei der Freiwilligen Feuerwehr in Greifenstein ist.Am 23. Dezember 2016 um 21:05 Uhr überquerte eine 45-jährige blinde Frau in Begleitung einer 85-jährigen Frau die Gemeindestraße Nussallee im Ortsgebiet von 3430 Tulln in Richtung Stadtzentrum. Diese Straße befuhr zur selben Zeit eine 22-jährige PKW-Lenkerin in Richtung Schubertpark. Das Fahrzeug erfasste die beiden Fußgänger frontal und ungebremst.

Funktionierende Rettungskette

Huber hat unverzüglich gehandelt: "Die Rettungskette hat einwandfrei funktioniert", sagt er gegenüber den Bezirksblättern, "es haben gleich mehrere Personen geholfen, dann kam die Rettung". Die Lenkerin hatte ihren Blick nach eigenen Angaben kurz von der Fahrbahn abgewendet, wie es vonseiten der Polizeiaussendung heißt. Die 85-jährige Fußgängerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer, die 45-jährige blinde Frau leicht verletzt.