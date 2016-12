Kino: Gespräche verzögern Grundverkauf

09.12.2016, 10:15 Uhr

Grundstücksverkauf soll doch erst am 15. Dezember beschlossen werden.

TULLN. Zwischen Landesfeuerwehrschule und Südumfahrung soll ein Kino entstehen, die Bezirksblätter berichteten online. Der Beschluss für den Grundverkauf wurde jedoch nicht wie erwartet am 7. Dezember gefasst, sondern auf die nächste Gemeinderatssitzung am 15. Dezember verschoben. "Es geht nur um Gespräche mit den alten Kinobetreibern, damit man Härtefälle vermeidet", so Vizebürgermeister Harald Schinnerl, weiterhin zuversichtlich.