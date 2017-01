Scheunenbrand in Würmla

09.01.2017, 11:17 Uhr

Acht Feuerwehren mit 50 Kameraden im Einsatz

WÜRMLA / HERZOGENBURG / NEULENGBACH (red). Heute, 9.1.2017, kurz vor acht Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Scheunenbrand nach Gumperding (Gemeinde Würmla, Bez. Tulln) gerufen. Ein Hausbesitzer hatte Asche im Innenhof seines landwirtschaftlichen Anwesens entleert. Dabei entzündete sich die Asche an in der Nähe liegendes Holz und Gerümpel. Der Hausbesitzer versuchte ziemlich erfolglos, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen. Ein Nachbar der ebenfalls den Brand bemerkte, verständigte die Feuerwehr.Als die Feuerwehr Würmla (örtlich zuständig) eintraf, entschloss sich der Einsatzleiter Othmar Winkler sofort ein Hochdruck vorzunehmen und unter schwerem Atemschutz den Brand zu bekämpfen. Die in der Folge eintreffenden Feuerwehren der Umgebung erhielten ebenfalls den Befehl, sich mit Atemschutz auszurüsten und die Einsatzkräfte zu unterstützen. So konnte der Brand rasch niedergeschlagen werden. Danach musste das Gerümpel mühevoll auseinander geräumt werden und dann konnten die restlichen Glutnester bekämpft werden.Insgesamt waren acht Feuerwehren und 50 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Verletzt wurde niemand. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr hielt sich der Sachschaden in Grenzen.

· FF Würmla (örtl. zuständig)· FF Perschling· FF Langmannersdorf· FF Murstetten· FF Heiligeneich· FF Tulln· FF Saladorf· FF Michelndorf· Polizei Atzenbrugg· RK Atzenbrugg- Heiligeneich· RK Neulengbach