Tullns Florianis ohne Kommandant

21.01.2017, 17:22 Uhr

Sechs Kandidaten standen zur Auswahl – keiner wollte Zepter annehmen.

TULLN. Der Grund für die anstehende Mitgliederversammlung der Stadtfeuerwehr unter der Leitung von Kommandant -Stellvertreter Alfred Eisler war neben der Mitgliederversammlung auch die Wahl des neuen Kommandanten.Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, konnten von 96 wahlberechtigten Feuerwehr-Mitglieder, 59 auf der Versammlung gezählt werden und somit war die Beschlussfähigkeit gegeben. Dass so ein Jahr viele Einsätze mit sich bringt, davon berichtete Verwalter Hans Payer: "Wir führten 409 Einsätze im Jahr 2016 durch". Auch die Berichte des Kassaprüfers, Rechnunsgprüfers, Ausbilders der Feuerwehr und den Sachbearbeitern, wurden verlesen.

Mannschaft gut aufgestellt

Trotz Mehrfachnennung, keine Wahl

Feuerwehr Stadt Tulln bestens ausgebildet

"Ich blicke auuf ein arbeitsreiches Jahr 2016 zurück. Es war eines der glücklichsten Jahre, nicht wegen den Einsätzen, sondern vielmehr deswegen, weil wir bewiesen haben, dass unsere Mannschaft gut aufgestellt ist", so Eisler. Für 2017 ist geplant, dass ein neues Feuerwehrauto angekauft wird. Auch der amerikanische Slogan "Yes, we can" soll übernommen werden.Bei dem internen und nicht öffentlichung Tagespunkt "Neuwahlen: Wahl des Feuerwehrkommandanten" wurden sechs Kandidaten vorgeschlagen. Doch, keiner hat den Job angenommen.In seiner Ansprache würdigte Vize Harald Schinnerl, dass die Mannschaft der Feuerwehr nicht nur einen guten Ruf im eigenen Bezirk hat, sondern auch weit über der Bezirksgrenze hinaus bekannt ist. Schinnerl betonte, dass die Mannschaft, Talente habe, über spezielles Wissen verfüge sowie Fachkräfte im Team dabei sind. "Es ist schade, dass sich keiner als Kommandanat zur Verfügung stellt", so der Vizebürgermeister.wurde zum Ehrenhauptbrandinspektor (EHBI) ernannt.Im Zuge dieser Mitgliederversammlung gelobten Vanessa Maurer und Pia Miniböck Kommandant-Stv. Dr. Alfred Eisler den Dienst als Feuerwehrmitglieder gewissenhaft zu erfüllen.Probefeuerwehrmann (PFM) Michael Horvath und Marvin Kafka wurde zum Feuerwehrmann (FM); Feuerwehrmann (FM) Nikolaus Kraftl zum Oberfeuerwehrmann (OFM); Oberfeuerwehrmann (OFM) Mag. Andreas Eisler zum Löschmeister (LM); Brandmeister (BM) Jürgen Sauter zum Oberbrandmeister (OBMM) befördert.Aufgrund der Beendigung ihrer Funktionen als Feuerwehrkommandant bzw. Feuerwehrkommandant-Stv. wurden in Anerkennung ihrer verdienstvollen Tätigkeit in deren Funktion bei der Stadtfeuerwehr Tulln, Ernst Ambrozy zum Ehrenhauptlöschmeister (EHLM) und Gerhard Müller zum Ehrenoberbrandinspektor (EOBI) durch Feuerwehrkommandant-Stv. Dr. Alfred Eisler ernannt.Durch Vizebürgermeister KommR. Harald Schinnerl wurde die Verdienstmedaille der Stadtgemeinde Tulln für verdienstvolle Feuerwehrtätigkeit in Silber an Michael Bretträger verliehen.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier